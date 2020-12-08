33-летний потерпевший - нелегально подрабатывал, а деньги отправлял своей семье, в которой трое малолетних детей.

Во Владимирской области вынесли обвинительный приговор 43-летнему жителю Киржача. Он признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По информации регионального Следственного комитета,летом прошлого года обвиняемый на вокзале познакомился с 33-летним мужчиной. Употребив спиртное, они направились в заброшенный дом на улице Жданова. Там случайные знакомые продолжили распитие спиртного. В определенный момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых он в последствие скончался.Очевидцы - «обитатели» дома покинули место инцидента до пожара, с их слов ссора между мужчинами возникла из-за мобильного телефона.По данным следствия, 33-летний потерпевший являлся гражданином ближнего зарубежья, на территории России находился нелегально, подрабатывал и деньги отправлял своей семье, в которой воспитывается трое малолетних детей.Киржачский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.