В нём тело убитой пролежало более двух месяцев.

В мае 2020 года между сожителями произошла ссора, в результате которой 44-летний мужчина ударил свою возлюбленную ножом в грудную клетку. От полученной травмы 32-летняя девушка скончалась на месте происшествия. Об этом рассказывает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Убийца захотел скрыть следы преступления и спрятал труп в подвале частного дома, где они жили. Следующие два месяца преступника мучало чувство вины. Не выдержав, он пришёл в полицию с повинной.Собинский городской суд приговорил душегуба к 8,5 годам тюрьмы за преступление, совершённое по статье «убийство».