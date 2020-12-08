"Энергосбыт Волга" информирует, что с декабря жители Вязников и Вязниковского района могут оплачивать единый платежный документ в отделениях Почты России.

"Энергосбыт Волга" информирует, что с декабря жители Вязников и Вязниковского района могут оплачивать единый платежный документ в отделениях Почты России.Единый платёжный документ по каждому конкретному дому или квартире помимо услуги за «Электроснабжение» содержит данные для оплаты услуг «Отопления» и «Горячей воды» («Услуги на подогрев воды»).Для оплаты квитанций клиенты могут воспользоваться удобной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не нужно входить в личный кабинет или проходить регистрацию, достаточно указать номер лицевого счёта. С помощью сервиса также можно передать актуальные показания счётчиков. По вопросам единого платежного документа клиенты могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (4922) 77-30-00.В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи. Энергосбыт Волга напоминает об обязательном использовании защитных средств.Контакты:Клиентский офис «Вязниковский» Энергосбыт Волга601441, г. Вязники, ул. Советская, д. 80Тел: 8 (49233) 3-10-15Режим работы: пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-15:45;обед 12:00-12:45