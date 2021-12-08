Больше часа врио губернатора Александр Авдеев отвечал на вопросы жителей региона. Всего поступило...

Больше часа врио губернатора Александр Авдеев отвечал на вопросы жителей региона. Всего поступило несколько сотен звонков, видеообращений и писем со всей Владимирской области. Они касались самых разных тем: от коммунальных и медицинских проблем до вопросов сельского хозяйства и агротуризма. Например, фермеры Петушинского района попросили главу региона построить им дорогу.Запись прямого эфира:https://vk.com/video-201474439_456239125