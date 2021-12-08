Александровского активиста Юрия Саенко привлекли к ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает горсуд Александрова. На той акции десятки

Александровского активиста Юрия Саенко привлекли к ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает горсуд Александрова. На той акции десятки человек записали видеообращение к президенту РФ с просьбой не вводить QR-коды. Теперь один из участников видеообращения оштрафован на 20 тысяч рублей – это минимальное наказание по “митинговой” статье КоАП. Юрию Саенко грозил штраф