Планируется, что она состоится, когда исполнится 100 дней со дня его назначения на пост.

Врио губернатора Александр Авдеев во время первой прямой линии анонсировал следующий прямой эфир с владимирцами. Планируется, что он состоится в январе, когда исполнится 100 дней со дня его назначения на пост. Напомним, что 7 декабря трансляция продлилась чуть больше часа. В будущем время общения планируется увеличить.«Считаю, что этот формат очень полезен. Вопросы могут быть самые непредсказуемые, в том числе и критика. К этому надо быть готовым. Необходимо выстраивать диалог, который поможет планировать работу исходя из того, что тревожит людей», – поделился своим мнением глава региона.Добавим, что вопросы, на которые Александр Александрович не успел ответить 7 декабря не останутся без внимания. Ответы будут даны в соцсетях. Проблемы, требующие индивидуального подхода, губернатор будет решать во время посещения городов и районов Владимирской области.