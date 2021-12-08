В случае наличия обеспечения по займу ставка составит 1% годовых, а при отсутствии – 6%. Договор заключаются на срок до двух лет с возможной отсрочкой погашения до 6 месяцев.

Александр Авдеев выделил 30 млн рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В Белом доме отмечают, что в октябре через этот же кредитный продукт было реализовано 40 млн рублей. Таким образом, на антикризисные займы в 2021 году направлено 70 млн рублей.«Средства предоставляются оперативно. Срок рассмотрения заявки составляет один рабочий день. Сумма может достигать пять миллионов рублей с обеспечением или один − без обеспечения», − пояснил директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин.В случае наличия обеспечения по займу ставка составит 1% годовых, а при отсутствии – 6%. Договор заключаются на срок до двух лет с возможной отсрочкой погашения до 6 месяцев.Деньги перечисляются: на приобретение, ремонт и модернизацию основных средств; покупку нематериальных активов; пополнение оборотных средств (выплата зарплаты); рефинансирование кредитов.