Контракт заключён с компанией «Периметр».

Центральный рынок Владимира заплатит за круглосуточную охрану 4,17 млн рублей. Контракт заключён с компанией «Периметр».Организация занимается безопасностью МУПа на протяжении восьми лет. За это время руководство перечислило ей более 35 млн рублей. Офис фирмы располагается на улице Батурина.Штат ЧОПа составляет 26 человек. Для охраны помещений рынка выделят 11 секьюрити.Интересно, что за 10 лет работы фирмы Сергея Шешенина заключала госконтракты только с МУП «Владимирский центральный рынок».