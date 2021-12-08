Клуб молодых предпринимателей Business Update проведет три семинара для начинающих бизнесменов. Мероприятия состоятся 10, 16 и 24 декабря в Цифровом деловом пространстве на Покровке.

Клуб молодых предпринимателей Business Update проведет три семинара для начинающих бизнесменов. Мероприятия состоятся 10, 16 и 24 декабря в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке.Слушатели узнают, как начать бизнес и выйти на экспорт. Первый семинар будет посвящен развитию IT-проектов. Спикер расскажет о том, где взять деньги на развитие, какие ниши лучше осваивать и кого привлекать в качестве партнера.На втором семинаре слушатели узнают о выходе на экспорт. Третье и заключительное мероприятие будет посвящено использованию франчайзинга как инструмента для масштабирования.Начало семинаров – 19:00. Занятия будут проходить по адресу улица Покровка, дом 47 в "Цифровом деловом пространстве". Следить за мероприятиями можно на проекта."Для декабрьской серии семинаров мы подобрали темы, которые больше всего интересуют ребят. Многие из них задумываются не только о грамотном старте своего дела, но и о перспективах — масштабировании проекта и выходе на экспорт", – отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов" до 31 декабря. Участникам помогут в подготовке документов для регистрации юрлица или оформления льготного кредита. Слушателей "Академии инноваторов" ждут лекции, практические занятия и встречи с экспертами.