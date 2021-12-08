В Тамбовской и Рязанской областях задержали двух убийц. Двое мужчин жестоко расправились над...

В Тамбовской и Рязанской областях задержали двух убийц. Двое мужчин жестоко расправились над 54-летним таксистом из Мурома. Один из обвиняемых рассказал следователям, как произошло преступление.Обвиняемые:- Таксист остановился здесь, на обочине. Я достал нож. Связал ему руки, сказал чтобы он шел в лес. Отошли метров 30 лес привязал его там к дереву и ушел.- локализация какая была?- как смог.- покажите как сможете- ну мы дрались..Как сообщают в региональном управлении Следкома, мужчины отправились в город Касимов на такси. В какой-то момент злоумышленники решили угнать машину, а водителя - убить. Они остановили автомобиль у лесополосы в Рязанской области. Один из обвиняемых ударил водителя ножом 16-ть раз. Затем убийцы скрылись на его автомобиле. После задержания, они полностью признали свою вину . В данный момент злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.