Дни.ру узнали, к чему снится хомяк. Секрет сновидения можно узнать из нашего сонника.

"Дни.ру" узнали, к чему снится хомяк. Секрет сновидения можно узнать из нашего сонника.Хомяк –любимец детей и взрослых, а еще это запасливоеживотное, которое складывает пищу за щеки. Поэтому на эзоповом языке он обозначает бережливого человека, склонного к накопительству.О том, к чему снится хомяк, рассказывают разные сонники. Это животное во сне предвещает сновидцу жизнь в достатке. Человека ждет финансовая стабильность, выгодные приобретения, неожиданная прибыль.К чему снятся хомяки женщинеЕсли представительнице прекрасного пола во сне увиделся этот грызун, то ей стоит отвлечься от бытовых проблем,уделить время семье и детям. Также есть и другое значение данного сновидения. Оно говорит о том, что женщине нужно найти время для встречи с родителями.СовременныйсонникК чему снится хомяк, говорит Современный сонник. Такой сон предвещает спящему легкое достижение благосостояния.ВосточныйсонникСон, в котором человек заводит хомяка, предупреждает о том, что его одолеют приступы жадности. Ловишь хомяка – значит, пострадаешь из-за недобросовестных друзей.Психоаналитический сонникК чему снится хомяк, по данному соннику? Дело в том, что этому животному присущи такие качества,как застенчивость и робость. Возможно, они имеются и у самого сновидца, и данный сон на это указывает.Домашний сонникПо Домашнему соннику этот грызун во сне означает небольшое раздражение или болезнь. Если в видении животное убежало –все предпринятые действия оказались безрезультативными.