Суточная заболеваемость КОВИД-19 сегодня опустилась до 300 заболевших - зависит этот показатель еще...
Суточная заболеваемость КОВИД-19 сегодня опустилась до 300 заболевших - зависит этот показатель еще и от количества проведенных ПЦР-исследований. Чем больше сделано тестов, тем точнее статистика. Перед регионом поставлена задача увеличить темпы тестирования населения. Удалось ли это сделать? Смотрите наш следующий сюжет.
В таких пробирках исследуют биоматериал из носоглотки пациента, который предположительно болен Ковидом. Количество активных носителей коронавируса увеличивается с каждым днем. Сейчас в регионе официально болеют более пятнадцати тысяч человек. Но в действительности эта цифра намного больше. В областной администрации требуют наращивать темпы ПЦР-тестирования.- увеличивать и количество сделанных тестов и скорость их обработки. И действительно по сравнению, с прошлым годом ситуация изменилась. Если раньше пациенты ждали результатов неделями, то сейчас хватает суток. Рима Ивченко недавно переболела ковидом, рассказывает, ждать пришлось совсем недолго.
Римма Ивченко:
- Поскольку я переболела в нашей семье, я предложила супругу сделать ПЦР-тест, чтобы исключить либо подтвердиться в своем предположении. Таким же образом на другой день был готов.
Все лаборатории, занимающиеся ПЦР-тестами, должны передавать данные в общую базу сразу же после окончания исследования. На это сегодня отводится не больше часа. На следующий день результат должен уже появиться на Госуслугах.
Марина Романова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ:
- Этап забора биоматериала, доставки биоматериала должен быть минимизирован, чтобы как вышел результат в лаборатории, как он опубликован на госуслугах и ушел в роспотребнадзор начиналось время 48 часов.
Что касается количества тестов, в прошлом году в лабораториях региона, которые участвовали в ПЦР- диагностике выполнили более 380-ти тысяч тестов, в этом году будет , предположительно, в два раза больше.
Марина Романова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ:
- За 11 месяцев выполнили более 580 тысяч исследований, потому что в этом году попалось несколько волн, они были продолжительными, высокий уровень заболеваемости был.
Недавно в Роспотребнадзоре сократили срок действия отрицательного ПЦР-теста, причина в высокой заразности нового штамма вируса "омикрон". Теперь получив отрицательный результат, его можно использовать только 48 часов. Раньше срок действия составлял 72 часа.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"