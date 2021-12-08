Суточная заболеваемость КОВИД-19 сегодня опустилась до 300 заболевших - зависит этот показатель еще...

Суточная заболеваемость КОВИД-19 сегодня опустилась до 300 заболевших - зависит этот показатель еще и от количества проведенных ПЦР-исследований. Чем больше сделано тестов, тем точнее статистика. Перед регионом поставлена задача увеличить темпы тестирования населения. Удалось ли это сделать? Смотрите наш следующий сюжет.В таких пробирках исследуют биоматериал из носоглотки пациента, который предположительно болен Ковидом. Количество активных носителей коронавируса увеличивается с каждым днем. Сейчас в регионе официально болеют более пятнадцати тысяч человек. Но в действительности эта цифра намного больше. В областной администрации требуют наращивать темпы ПЦР-тестирования.- увеличивать и количество сделанных тестов и скорость их обработки. И действительно по сравнению, с прошлым годом ситуация изменилась. Если раньше пациенты ждали результатов неделями, то сейчас хватает суток. Рима Ивченко недавно переболела ковидом, рассказывает, ждать пришлось совсем недолго.Римма Ивченко:- Поскольку я переболела в нашей семье, я предложила супругу сделать ПЦР-тест, чтобы исключить либо подтвердиться в своем предположении. Таким же образом на другой день был готов.Все лаборатории, занимающиеся ПЦР-тестами, должны передавать данные в общую базу сразу же после окончания исследования. На это сегодня отводится не больше часа. На следующий день результат должен уже появиться на Госуслугах.Марина Романова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ:- Этап забора биоматериала, доставки биоматериала должен быть минимизирован, чтобы как вышел результат в лаборатории, как он опубликован на госуслугах и ушел в роспотребнадзор начиналось время 48 часов.Что касается количества тестов, в прошлом году в лабораториях региона, которые участвовали в ПЦР- диагностике выполнили более 380-ти тысяч тестов, в этом году будет , предположительно, в два раза больше.Марина Романова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ:- За 11 месяцев выполнили более 580 тысяч исследований, потому что в этом году попалось несколько волн, они были продолжительными, высокий уровень заболеваемости был.Недавно в Роспотребнадзоре сократили срок действия отрицательного ПЦР-теста, причина в высокой заразности нового штамма вируса "омикрон". Теперь получив отрицательный результат, его можно использовать только 48 часов. Раньше срок действия составлял 72 часа.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"