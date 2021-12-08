Ветерану владимирской политики, Почётному гражданину Владимирской области и одному из самых опытных депутатов Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Фёдорову - 80 лет.

Ветерану владимирской политики, Почётному гражданину Владимирской области и одному из самых опытных депутатов Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Фёдорову - 80 лет.Для региона фигура без преувеличения историческая - начиная с советских времен и по сегодняшние дни, большинство важнейших решений принимали при его непосредственном участии.Энергии, острому уму, жизненной стойкости и активности Юрия Матвеевича Фёдорова по-хорошему завидуют молодые коллеги. Федоров принадлежит тому уникальному поколению советских людей, которые пережили и войну, и голод, и разруху, но сохранили оптимизм, веру в людей и потребность быть нужным и полезным родной стране.Судьба «Детей войны»Юрий Фёдоров родился в Кольчугине в 41-ом, через несколько месяцев после начала войны. Самый младший ребёнок в семье, он был совсем крохой, когда отца вместе с заводом эвакуировали на Урал. Отец все дни проводил у станка, там часто и ночевал. В одну из таких многочисленных смен отца затащило в валки. Работающие рядом успели выключить станок. Отец остался жив. После долгого лечения, став инвалидом, продолжил работать на заводе. Мать занималась хозяйством и детьми 7, 5, 3 лет и грудным Юрой. Она же потом вспоминала, как старшие дети пытались ей помочь: собирали с уже убранного поля гнилую оставшуюся картошку. Мама стряпала из этого, что могла. Обычная судьба «детей войны». Не случайно много десятилетий спустя Юрий Матвеевич Фёдоров будет одним из авторов и «лоббистов» закона о «детях войны» - он-то точно знает, что пришлось вынести его сверстникам.Пример отца, настоящего труженика, во многом определил дальнейший путь. Перед глазами был образец того, как нужно жить - ставить общественные интересы выше личных, без остатка отдаваться делу, чужие проблемы и беды принимать как свои, помогать тому, кто в этом нуждается. И потом, какие бы потрясения в истории Отечества не случались, как бы неменялись ориентиры, для Фёдорова принципы, заложенные в детстве, оставались непреложными. Всё это, а ещё участие школьной учительницы, разглядевшей в активном, слишком ершистом пареньке незаурядные организаторские способности, привело Юрия в комсомол.«Там кипела жизнь»С 1961 по 1973 гг. Юрий Матвеевич на комсомольской работе в Кольчугине, Вязниках, Владимире. Его избирали 2-м секретарем Кольчугинского горкома ВЛКСМ, 1-м секретарем Вязниковского горкома комсомола, работал зав. отделом комсомольских органов Владимирского обкома ВЛКСМ. Оглядываясь назад, Юрий Матвеевич считает эти годы одними из лучших в своей жизни. И не только потому, что это была молодость, но и потому, что в 60-х - начале 70-х в комсомоле кипела жизнь, там шло настоящее дело. И Юрий был в самом его центре, в самом сердце. Бесконечные командировки, длящиеся иногда неделями, постоянные встречи, общение с людьми. То доскональное знание ситуации в каждой территории, в каждом городе, которое всегда было «фирменной» сильной стороной Фёдорова-политика, зародилось как раз тогда.Солидный багажВ 1973 году его переводят на советскую работу - во Владимирский Горисполком. Он непосредственно участвовал в создании и организации районов города (Октябрьского, Ленинского, Фрунзенского). Работу исполкома с населением и депутатами Советов народных депутатов города и созданных районов он поставил на самый высокий уровень, её признавали одной из лучших в РСФСР. А ещё тогдашний секретарь исполкома горсовета Фёдоров подружил Владимир с немецким Эрлангеном, а Суздаль - с городом Ротенбург-об-дер-Таубер. Дружбе этой - уже почти 40 лет.В конце 80-х Юрий Матвеевич Федоров становится заместителем председателя Горисполкома, а в 1990 году его избирают в областной Совет народных депутатов. В законодатели Юрий Матвеевич пришёл с солидным багажом хозяйственника и большим опытом практической работы.На благо областиОтличительный этап - работа заместителем, а затем первым заместителем Губернатора - госсекретарем. Этап не только в биографии самого Юрия Матвеевича, но и в жизни области. Достаточно сказать, что в «ведении» Фёдорова на тот момент находились едва ли не все ключевые политические вопросы - взаимодействие с Советом Федерации и Госдумой, с Законодательным Собранием (он был официальным представителем главы области в облпарламенте и не пропускал ни одного заседания ЗС), с органами местного самоуправления - считал контакт с муниципалитетами важнейшей частью работы, с политическими партиями и общественными организациями. Координация работы с обращениями граждан, всё, что касается делопроизводства в органах исполнительной власти, и многое-многое другое тоже было под началом Фёдорова.Особая заслуга Юрия Матвеевича в том, что сумел создать атмосферу политического взаимодействия разных конструктивных политических сил на благо области и её жителей.При его непосредственном участии в 1990-е годы сформировали новую систему органов исполнительной власти. Благодаря умело проведенной административной реформе чётко заработал сложный и многопрофильный аппарат администрации области.Именно Фёдоров, имея колоссальный практический опыт работы с МСУ и стратегический склад ума, сделал всё, чтобы не допустить дробления муниципальных образований (тогда, в начале нулевых, многим соседям избежать этого не удалось). Тогда не только сэкономили очень небогатый в те годы бюджет, но и создали эффективную, а теперь уже можно сказать - и проверенную временем, систему муниципального управления.«Будет работать!»Большое внимание уделял патриотическому воспитанию молодёжи. Работая на госслужбе, поддерживал тесные связи с командирами воинских частей. Является полковником запаса.3 декабря 2001 года, накануне своего Дня рождения, Юрий Матвеевич за свою плодотворную деятельность Указом Президента Российской Федерации был награждён Орденом Почёта.Когда Юрию Матвеевичу исполнилось 65 и по закону подошёл предельный для госслужбы возраст, «в верхах» даже была некоторая растерянность - на Фёдорове держалось очень многое, а равных ему по уровню, профессионализму, опыту и авторитету просто не было. Но и то, что Фёдоров просто уйдёт на пенсию, никто представить не мог. Другой ветеран обладминистрации, бессменный главный финансист Вячеслав Кузин на торжественном вечере произнес вслух то, о чём все думали: «Да не уходит он никуда. Зная его активнейшую жизненную позицию, не то что надеюсь, а просто уверен в том, что он и дальше будет работать вместе с нами».«Нам шторма нипочём»Так и случилось. Вот уже 3-й созыв Юрий Матвеевич Фёдоров - депутат Законодательного Собрания. Являясь депутатом ЗС от Камешковского и Суздальского районов, Юрий Матвеевич постоянно проводит встречи и приёмы граждан. Только за 2 последних года он внёс 28 наказов избирателей. При его поддержке и активной работе за последние годы провели масштабную реконструкцию средней школы № 1 и построили новую шкавтобусы, отремонтировали учреждения культуры Камешковского и Суздальского районов, обновили их материально-техническую базу, выделили субсидию на реконструкцию путепровода через железную дорогу автомобильной дороги по ул. Коруновой-1 в Камешкове, реконструировали памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Кутуково Суздальского района.К Юрию Матвеевичу по-прежнему идут за советом, за помощью - и избиратели, и коллеги. Среди последних даже ходит негласное правило: «Если трудная ситуация и не знаешь, как поступить, поговори с Юрием Матвеевичем - выход отыщется». Не так давно депутаты нескольких районов выдвинули кандидатуру Фёдорова на присвоение звания «Почётный гражданин Владимирской области». И в июле 2021 года к многочисленным и заслуженным регалиям прибавилась ещё и эта.В свои 80 Юрий Матвеевич Фёдоров энергичен и полон сил, он по-прежнему много работает, от его мнения и в сегодняшней политической жизни региона зависит многое. «Мы обветрены, мы просолены, нам шторма нипочём... » - эти слова из любимой песни Юрия Матвеевича могут служить лейтмотивом его яркой жизни.