Ветерану владимирской политики, Почётному гражданину Владимирской области и одному из самых опытных депутатов Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Фёдорову - 80 лет.
Ветерану владимирской политики, Почётному гражданину Владимирской области и одному из самых опытных депутатов Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Фёдорову - 80 лет.
Для региона фигура без преувеличения историческая - начиная с советских времен и по сегодняшние дни, большинство важнейших решений принимали при его непосредственном участии.
Энергии, острому уму, жизненной стойкости и активности Юрия Матвеевича Фёдорова по-хорошему завидуют молодые коллеги. Федоров принадлежит тому уникальному поколению советских людей, которые пережили и войну, и голод, и разруху, но сохранили оптимизм, веру в людей и потребность быть нужным и полезным родной стране.
Судьба «Детей войны»
Юрий Фёдоров родился в Кольчугине в 41-ом, через несколько месяцев после начала войны. Самый младший ребёнок в семье, он был совсем крохой, когда отца вместе с заводом эвакуировали на Урал. Отец все дни проводил у станка, там часто и ночевал. В одну из таких многочисленных смен отца затащило в валки. Работающие рядом успели выключить станок. Отец остался жив. После долгого лечения, став инвалидом, продолжил работать на заводе. Мать занималась хозяйством и детьми 7, 5, 3 лет и грудным Юрой. Она же потом вспоминала, как старшие дети пытались ей помочь: собирали с уже убранного поля гнилую оставшуюся картошку. Мама стряпала из этого, что могла. Обычная судьба «детей войны». Не случайно много десятилетий спустя Юрий Матвеевич Фёдоров будет одним из авторов и «лоббистов» закона о «детях войны» - он-то точно знает, что пришлось вынести его сверстникам.
Пример отца, настоящего труженика, во многом определил дальнейший путь. Перед глазами был образец того, как нужно жить - ставить общественные интересы выше личных, без остатка отдаваться делу, чужие проблемы и беды принимать как свои, помогать тому, кто в этом нуждается. И потом, какие бы потрясения в истории Отечества не случались, как бы не
менялись ориентиры, для Фёдорова принципы, заложенные в детстве, оставались непреложными. Всё это, а ещё участие школьной учительницы, разглядевшей в активном, слишком ершистом пареньке незаурядные организаторские способности, привело Юрия в комсомол.
«Там кипела жизнь»
С 1961 по 1973 гг. Юрий Матвеевич на комсомольской работе в Кольчугине, Вязниках, Владимире. Его избирали 2-м секретарем Кольчугинского горкома ВЛКСМ, 1-м секретарем Вязниковского горкома комсомола, работал зав. отделом комсомольских органов Владимирского обкома ВЛКСМ. Оглядываясь назад, Юрий Матвеевич считает эти годы одними из лучших в своей жизни. И не только потому, что это была молодость, но и потому, что в 60-х - начале 70-х в комсомоле кипела жизнь, там шло настоящее дело. И Юрий был в самом его центре, в самом сердце. Бесконечные командировки, длящиеся иногда неделями, постоянные встречи, общение с людьми. То доскональное знание ситуации в каждой территории, в каждом городе, которое всегда было «фирменной» сильной стороной Фёдорова-политика, зародилось как раз тогда.
Солидный багаж
В 1973 году его переводят на советскую работу - во Владимирский Горисполком. Он непосредственно участвовал в создании и организации районов города (Октябрьского, Ленинского, Фрунзенского). Работу исполкома с населением и депутатами Советов народных депутатов города и созданных районов он поставил на самый высокий уровень, её признавали одной из лучших в РСФСР. А ещё тогдашний секретарь исполкома горсовета Фёдоров подружил Владимир с немецким Эрлангеном, а Суздаль - с городом Ротенбург-об-дер-Таубер. Дружбе этой - уже почти 40 лет.
В конце 80-х Юрий Матвеевич Федоров становится заместителем председателя Горисполкома, а в 1990 году его избирают в областной Совет народных депутатов. В законодатели Юрий Матвеевич пришёл с солидным багажом хозяйственника и большим опытом практической работы.
На благо области
Отличительный этап - работа заместителем, а затем первым заместителем Губернатора - госсекретарем. Этап не только в биографии самого Юрия Матвеевича, но и в жизни области. Достаточно сказать, что в «ведении» Фёдорова на тот момент находились едва ли не все ключевые политические вопросы - взаимодействие с Советом Федерации и Госдумой, с Законодательным Собранием (он был официальным представителем главы области в облпарламенте и не пропускал ни одного заседания ЗС), с органами местного самоуправления - считал контакт с муниципалитетами важнейшей частью работы, с политическими партиями и общественными организациями. Координация работы с обращениями граждан, всё, что касается делопроизводства в органах исполнительной власти, и многое-многое другое тоже было под началом Фёдорова.
Особая заслуга Юрия Матвеевича в том, что сумел создать атмосферу политического взаимодействия разных конструктивных политических сил на благо области и её жителей.
При его непосредственном участии в 1990-е годы сформировали новую систему органов исполнительной власти. Благодаря умело проведенной административной реформе чётко заработал сложный и многопрофильный аппарат администрации области.
Именно Фёдоров, имея колоссальный практический опыт работы с МСУ и стратегический склад ума, сделал всё, чтобы не допустить дробления муниципальных образований (тогда, в начале нулевых, многим соседям избежать этого не удалось). Тогда не только сэкономили очень небогатый в те годы бюджет, но и создали эффективную, а теперь уже можно сказать - и проверенную временем, систему муниципального управления.
«Будет работать!»
Большое внимание уделял патриотическому воспитанию молодёжи. Работая на госслужбе, поддерживал тесные связи с командирами воинских частей. Является полковником запаса.
3 декабря 2001 года, накануне своего Дня рождения, Юрий Матвеевич за свою плодотворную деятельность Указом Президента Российской Федерации был награждён Орденом Почёта.
Когда Юрию Матвеевичу исполнилось 65 и по закону подошёл предельный для госслужбы возраст, «в верхах» даже была некоторая растерянность - на Фёдорове держалось очень многое, а равных ему по уровню, профессионализму, опыту и авторитету просто не было. Но и то, что Фёдоров просто уйдёт на пенсию, никто представить не мог. Другой ветеран обладминистрации, бессменный главный финансист Вячеслав Кузин на торжественном вечере произнес вслух то, о чём все думали: «Да не уходит он никуда. Зная его активнейшую жизненную позицию, не то что надеюсь, а просто уверен в том, что он и дальше будет работать вместе с нами».
«Нам шторма нипочём»
Так и случилось. Вот уже 3-й созыв Юрий Матвеевич Фёдоров - депутат Законодательного Собрания. Являясь депутатом ЗС от Камешковского и Суздальского районов, Юрий Матвеевич постоянно проводит встречи и приёмы граждан. Только за 2 последних года он внёс 28 наказов избирателей. При его поддержке и активной работе за последние годы провели масштабную реконструкцию средней школы № 1 и построили новую шк
автобусы, отремонтировали учреждения культуры Камешковского и Суздальского районов, обновили их материально-техническую базу, выделили субсидию на реконструкцию путепровода через железную дорогу автомобильной дороги по ул. Коруновой-1 в Камешкове, реконструировали памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Кутуково Суздальского района.
К Юрию Матвеевичу по-прежнему идут за советом, за помощью - и избиратели, и коллеги. Среди последних даже ходит негласное правило: «Если трудная ситуация и не знаешь, как поступить, поговори с Юрием Матвеевичем - выход отыщется». Не так давно депутаты нескольких районов выдвинули кандидатуру Фёдорова на присвоение звания «Почётный гражданин Владимирской области». И в июле 2021 года к многочисленным и заслуженным регалиям прибавилась ещё и эта.
В свои 80 Юрий Матвеевич Фёдоров энергичен и полон сил, он по-прежнему много работает, от его мнения и в сегодняшней политической жизни региона зависит многое. «Мы обветрены, мы просолены, нам шторма нипочём... » - эти слова из любимой песни Юрия Матвеевича могут служить лейтмотивом его яркой жизни.