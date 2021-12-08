Почему люди с недугами боятся обращаться в медучреждения, рассказал профессор Лео Бокерия.

Почему люди с недугами боятся обращаться в медучреждения, рассказал профессор Лео Бокерия.За последний год смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. С декабря 2020-го по ноябрь 2021-го скончались свыше 2,4 миллиона россиян. Убыль населения составила почти один миллион человек. Об этом сообщали "" на прошлой неделе.Статистические данные обсудили в эфире телеканала "" – в программе "Интервью". Свое мнение о рекордной смертности высказалглавный кардиохирургМинистерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Лео Бокерия.Эксперт не согласился с ведущей, которая предположила, что население страны сокращается из-за демографического кризиса и пандемии коронавируса, во время которой плановая помощь стала непервостепенной. Он считает: пациенты просто не едут в медучреждения."Люди боятся и терпят, и ждут", – сказал Бокерия.По словам кардиохирурга Минздрава, человек, который столкнулся с проблемой, откладывает ее решение, не посещает медицинское учреждение, поскольку уверен: в поликлинике и больнице много народу, и для того, чтобы попасть к врачу, нужно весьма заблаговременно позаботиться о записи к нему.Напомним, на днях во Всемирной организации здравоохранения раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма коронавируса. По данным специалистов, этот вариант не спровоцировал ни одного летального исхода. Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков , что этот штамм может стать живой вакциной и завершить пандемию.