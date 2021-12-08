Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Маркин прокомментировал онлайн-встречу президента России и американского лидера.

Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Маркин прокомментировал онлайн-встречу президента России и американского лидера.Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры вечером 7 декабря. На протяжении двух часов политики обсуждали двусторонние отношения, расширение НАТО на восток, ситуацию на Украине и другие не менее важные темы. Комментируя встречу глав двух государств, Сергей Маркин отметил ее большое значение. Однако говорить о достижении каких-либо договоренностей пока нельзя, считает эксперт.Политолог предположил, что президенты России и США во время беседы вновь обозначили свои позиции касательно появления инфраструктуры НАТО на Украине. По словам Маркина, Путин, обеспокоенный размещением ракет и комплексов с ядерным оружием рядом с РФ, наверняка напомнил Байдену о "красных линиях".Одна их таких линий – вступление Украины в альянс, отметил член ПАСЕ. Также Россия считает угрозой строительство военных баз НАТО в Незалежной. Невыполнение украинской стороной Минских соглашений – это еще одна красная линия, уверен эксперт.По мнению Маркина, Москве следует демонстрировать более жесткую позицию по урегулированию ситуации на Украине. Мол, Россия должна усилить военное давление на Запад. "Эта марионеточная, колониальная власть создает угрозы нашей безопасности", – заявил политолог, говоря о нынешнем украинском руководстве.