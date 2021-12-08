В этом году одним из спонсоров этих престижных соревнований стала компания ПАО «ТГК-2».
С 29 ноября по 3 декабря в Костромской области в рамках «Дней профессионального образования» состоялся VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
В этом году одним из спонсоров этих престижных соревнований стала компания ПАО «ТГК-2».
Площадка – центр компетенций
Организаторами чемпионата стали администрация Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, региональный координационный центр Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Костромской области, Костромской областной центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», Костромской областной институт развития образования и общественные объединения работодателей.
Соревнования проходили на десятиплощадках, которые являлись специализированными центрами компетенций.Компания ПАО «ТГК-2» оказала материальную поддержку в приобретении расходных материалов для оборудования площадок, а также предоставила подарки для победителей.
Одни из самых интересных и сложных с профессиональной точки зрения стартов прошли на базе ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова», где были созданы площадки для соревнований молодых профи вдвух компетенциях – «Лабораторный химический анализ» и «Электромонтаж» в возрастной группе от 16 до 22 лет. Отметим, ПАО «ТГК-2» входит в состав членов Попечительского совета энергетического техникума, который обеспечивает подразделения компании новыми кадрами.
«Мы сотрудничаем и в таком направлении как подготовка специалистов, обучение сотрудников энергохолдинга и направление студентов на практику», – рассказала директор Костромского энергетического техникума им. В.Ф. Чижова Татьяна Андрианова.- Искренне благодарим ПАО «ТГК-2» за постоянную дружбу и безусловную помощь».
Задания требовали серьёзных знаний
Участникам компетенции «Электромонтаж» предстояло в течении нескольких дней выполнить работы по монтажу, коммутации и программированию, провести испытания и корректно заполнить отчётную документацию. За дополнительные баллы необходимо было выполнить поиск неисправностей, внесённых в установку членами жюри, отметить их на схеме и кратко описать.
В рамках конкурсного задания участникам компетенции «Лабораторный химический анализ» необходимо было так называемым «комплексонометрическим методом» определить жёсткость воды по ГОСТ 31954-2012. Участники готовили реактивы для выполнения анализа в соответствии с требованиями нормативных документов, затем проводили титрование и на основании полученных данных рассчитывали значение концентрации ионов кальция и магния в питьевой воде.
Дальше участников ждали ещё более сложные задания с применением рефрактометрического метода химического анализа, юстировка рефрактометра. Молодые энергетики строили калибровочный график и определяли содержание бромида калия в исследуемом растворе. Как отмечали эксперты соревнований, «такая работа требует хороших знаний приборной базы, умения осуществлять тонкую настройку точных приборов истроить графики с использованием элементов статистической обработки».
На торжественном чествовании победителей, состоявшемся3 декабря, участников поприветствовали заместитель генерального директора WorldSkillsRussia по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Олег Базер, представители ПАО «ТГК-2», эксперты конкурса, директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов,директор ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова» Татьяна Андрианова.
«Поздравляю вас с отличным, уверенным прохождением сложных испытаний», – сказал, обращаясь к молодым профессионалам, технический директор Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2ПАО «ТГК-2»Дмитрий Заведеев. – Желаю дальнейшей успешной учёбы и достижения поставленных целей».
Дмитрий Заведеев вручил победителям памятные подарки от ПАО «ТГК-2». В компетенции «Электромонтаж» победу в чемпионате одержал студент Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Даниил Останин. На втором месте – студент Костромского машиностроительного техникума Илья Матвеев, «бронза» – у студента Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Александра Шорина.
В компетенции «Лабораторный химический анализ» первенствовала студентка Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Марина Хвасько, на втором месте оказался ещё один воспитанник этого учебного заведения Виктор Семченков, завоевавший поощрительный приз.