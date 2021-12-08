В этом году одним из спонсоров этих престижных соревнований стала компания ПАО «ТГК-2».

С 29 ноября по 3 декабря в Костромской области в рамках «Дней профессионального образования» состоялся VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).В этом году одним из спонсоров этих престижных соревнований стала компания ПАО «ТГК-2».Площадка – центр компетенцийОрганизаторами чемпионата стали администрация Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, региональный координационный центр Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Костромской области, Костромской областной центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», Костромской областной институт развития образования и общественные объединения работодателей.Соревнования проходили на десятиплощадках, которые являлись специализированными центрами компетенций.Компания ПАО «ТГК-2» оказала материальную поддержку в приобретении расходных материалов для оборудования площадок, а также предоставила подарки для победителей.Одни из самых интересных и сложных с профессиональной точки зрения стартов прошли на базе ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова», где были созданы площадки для соревнований молодых профи вдвух компетенциях – «Лабораторный химический анализ» и «Электромонтаж» в возрастной группе от 16 до 22 лет. Отметим, ПАО «ТГК-2» входит в состав членов Попечительского совета энергетического техникума, который обеспечивает подразделения компании новыми кадрами.«Мы сотрудничаем и в таком направлении как подготовка специалистов, обучение сотрудников энергохолдинга и направление студентов на практику», – рассказала директор Костромского энергетического техникума им. В.Ф. Чижова Татьяна Андрианова.- Искренне благодарим ПАО «ТГК-2» за постоянную дружбу и безусловную помощь».Задания требовали серьёзных знанийУчастникам компетенции «Электромонтаж» предстояло в течении нескольких дней выполнить работы по монтажу, коммутации и программированию, провести испытания и корректно заполнить отчётную документацию. За дополнительные баллы необходимо было выполнить поиск неисправностей, внесённых в установку членами жюри, отметить их на схеме и кратко описать.В рамках конкурсного задания участникам компетенции «Лабораторный химический анализ» необходимо было так называемым «комплексонометрическим методом» определить жёсткость воды по ГОСТ 31954-2012. Участники готовили реактивы для выполнения анализа в соответствии с требованиями нормативных документов, затем проводили титрование и на основании полученных данных рассчитывали значение концентрации ионов кальция и магния в питьевой воде.Дальше участников ждали ещё более сложные задания с применением рефрактометрического метода химического анализа, юстировка рефрактометра. Молодые энергетики строили калибровочный график и определяли содержание бромида калия в исследуемом растворе. Как отмечали эксперты соревнований, «такая работа требует хороших знаний приборной базы, умения осуществлять тонкую настройку точных приборов истроить графики с использованием элементов статистической обработки».На торжественном чествовании победителей, состоявшемся3 декабря, участников поприветствовали заместитель генерального директора WorldSkillsRussia по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Олег Базер, представители ПАО «ТГК-2», эксперты конкурса, директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов,директор ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова» Татьяна Андрианова.«Поздравляю вас с отличным, уверенным прохождением сложных испытаний», – сказал, обращаясь к молодым профессионалам, технический директор Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2ПАО «ТГК-2»Дмитрий Заведеев. – Желаю дальнейшей успешной учёбы и достижения поставленных целей».Дмитрий Заведеев вручил победителям памятные подарки от ПАО «ТГК-2». В компетенции «Электромонтаж» победу в чемпионате одержал студент Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Даниил Останин. На втором месте – студент Костромского машиностроительного техникума Илья Матвеев, «бронза» – у студента Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Александра Шорина.В компетенции «Лабораторный химический анализ» первенствовала студентка Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Марина Хвасько, на втором месте оказался ещё один воспитанник этого учебного заведения Виктор Семченков, завоевавший поощрительный приз.