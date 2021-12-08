Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника...

7 декабря инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал вооруженного преступника, открывшего стрельбу в помещении многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице.При изучении обстоятельств произошедшего было установлено, что полицейскому оказал содействие гражданин, оказавшийся на месте событий. Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника до прибытия оперативной группы. При этом Георгий Домолаев обезоружил задержанного и отбросил в сторону находившиеся при нем пистолет и нож.«Начальником Главка принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве