Злоумышленник, работая в такси, воспользовался невнимательностью клиента и похитил мобильный телефон, который тот выронил в автомобиле...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона и денежных средств с банковской карты.Предварительно установлено, что злоумышленник, работая в такси, подвозил мужчину из центра столицы на улицу Маршала Катукова. Он воспользовался невнимательностью клиента и похитил мобильный телефон, который тот выронил в автомобиле. С помощью похищенного злоумышленник через банкомат снял денежные средства. Обнаружив пропажу, 25-летний москвич обратился в полицию. Общий ущерб составил 278 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Подмосковье задержали подозреваемого – 35-летнего местного жителя. Со слов задержанного, похищенный телефон он выбросил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56