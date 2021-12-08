Злоумышленник позвонил пожилому мужчине, представился сотрудником юридической фирмы и предложил помощь в возврате вложенных ранее денег...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств у 82-летнего москвича путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что ранее потерпевший вложил денежные средства в размере 1 миллиона рублей в один из потребительских кооперативов, намереваясь получать ежемесячно проценты с вклада, но данное юридическое лицо обанкротилось, и пенсионер остался ни с чем. В сентябре текущего года пожилому мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником юридической фирмы и предложил помощь в возврате вложенных денег. Пенсионер согласился, встретился с незнакомцем, после чего в офисе одного из бизнес-центров на Летниковской улице заключил договор оказания юридических услуг и передал мужчине 400 тысяч рублей. Впоследствии телефон сотрудника компании оказался заблокированным.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Кожевнической улице задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Выяснилось, что задержанный не является на самом деле сотрудником юридической организации. Злоумышленник нашел в сети Интернет базу данных с обманутыми вкладчиками и позвонил пенсионеру, введя его в заблуждение. Офис, где происходило подписание договора и передача денег, злоумышленник арендовал на несколько часов.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники полиции предупреждают, что незнакомцы, позвонившие по телефону и предлагающие юридические услуги по возврату ранее вложенных денежных средств, могут оказаться мошенниками. Обо всех подозрительных звонках следует сообщать в полицию по номеру «02», с мобильных телефонов по номеру «112».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60