Наиболее актуальные темы: здравоохранение, ЖКХ и дороги, благоустройство, жильё и экология.

Врио губернатора Александр Авдеев впервые провёл с жителями Владимирской области. В течение часа глава региона с населением. В комментариях в соцсетях, по телефону и через видео-обращения было задано почти 3000 вопросов.Наиболее актуальные темы: , ЖКХ и дороги, благоустройство, жильё и экология.Александр Авдеев старался отвечать максимально развёрнуто. По итогам прямого эфира он дал целый ряд поручений.В частности, на контроле – асфальтирование дороги в посёлке Мстёра, выплаты парам-юбилярам, ситуация вокруг больницы в посёлке Никологоры, ремонт Дома культуры в селе Борисовское, установка детской горки в городе Карабаново.Все вопросы, независимо от того, озвучены ли они во время трансляции, будут рассмотрены, и их авторы получат обратную связь.«Считаю, что этот формат очень полезен. Вопросы могут быть самые непредсказуемые, в том числе и критика. К этому надо быть готовым. Необходимо выстраивать диалог, который поможет планировать работу исходя из того, что тревожит людей», – поделился своим мнением глава региона.Добавим, что Александр Александрович регулярно проводит встречается с людьми во время рабочих поездок по области, каждый может оставить своё сообщение на его страницах в и «Инстаграме».