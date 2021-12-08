Между тремя знакомыми мужчинами возникла ссора, в результате которой двое из конфликтующих начали наносить своему оппоненту удары руками и ногами по голове и туловищу...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы задержали 29-летнего подозреваемого в разбойном нападении.Установлено, что во дворе дома на улице Гримау между тремя знакомыми мужчинами возникла ссора, в результате которой двое из конфликтующих начали наносить своему оппоненту удары руками и ногами по голове и туловищу. Потерпевший на время потерял сознание, очнулся в салоне машины и, оказав злоумышленникам сопротивление, покинул автомобиль. Позже мужчина обнаружил пропажу находившихся при нем денежных средств в различной валюте на общую сумму более 1 миллиона рублей. С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу для оказания помощи.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали одного из подозреваемых по месту жительства в Московской области. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго злоумышленника», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56