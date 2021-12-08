Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнётся в пятницу и продлится до 15 декабря. Картина из России соперничает в категории с 93 другими.

Российская картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко вошла в список номинантов, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Американская киноакадемия опубликовала списки претендентов.В числе соперников российской драмы оказались фильмы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран. Новичком категории в этом году стала Республика Сомали. Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнётся в пятницу на этой неделе и продлится до 15 декабря. 15 вошедших в список фильмов будут объявлены 21 декабря. Номинантов премии назовут 8 февраля. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.Действие в российской драме происходит в небольшом североосетинском городке Мизуре, куда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой, поэтому молодая осетинка задумывает побег из отчего дома.