По итогам сентября 2021 года Россия заняла 10-е место по объему экспортной выручки в годовом выражении, отметили в Ассоциации кондитерских предприятий "Асконд".

Россия по итогам сентября 2021 года заняла десятое место в мире по объему выручки от экспорта шоколада, опередив Швейцарию. Такие данные содержатся в отчетах ITC Trademap и UN Comtrade, на которые ссылается Ассоциация кондитерских предприятий "Асконд"."По итогам сентября 2021 года Россия заняла десятое место по объему экспортной выручки в годовом выражении, опередив Швейцарию. По состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму $838 млн. Такие данные содержатся в отчетах ITC Trademap и UN Comtrade. По этим же данным, за аналогичный период экспорт шоколадной продукции Швейцарии составил $819 млн", - говорится в сообщении "Асконд".Эксперты отметили, что в 2020 году Россия занимала одиннадцатое место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тыс. тонн на сумму $729,2 млн. На десятом месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тыс. тонн на $753 млн.По оценкам "Асконд", в 2021 году экспортное направление кондитерской промышленности увеличится на 19,1% в натуральном выражении. Объем поставок отечественных сладостей за рубеж составит 824,5 тыс. тонн на сумму $1,68 млрд. Согласно данным ассоциации, эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят объем экспорта в допандемийном 2019 году на 30,8%.В ассоциации отметили, что шоколадные кондитерские изделия занимают значительную часть в структуре российского экспорта кондитерских изделий в целом. На сентябрь 2021 года на них приходится более 51,5% или $838,5 млн продаж за последние 12 месяцев. "Динамика поставок за рубеж позволяет утверждать, что по итогам года Россия укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров этого вида сладостей", - считают в "Асконд".Эксперты добавили, что российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями сладостей остаются Китай и страны Таможенного союза - на них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и за счет продаж на относительно новых для российских кондитеров направлениях - Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.