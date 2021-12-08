Генеральная прокуратура Германии настаивает на пожизненном сроке для россиянина Вадима Красикова, который обвиняется в убийстве чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. Свои обвинения Генпрокуратора основывает на показаниях свидетеля, предоставленного организацией Bellingcat (признана иностранным агентом на территории РФ).

Генеральная прокуратура Германии для россиянина Вадима Красикова, который обвиняется в убийстве чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. Свои обвинения Генпрокуратора основывает на показаниях свидетеля, предоставленного организацией Bellingcat (признана иностранным агентом на территории РФ).По информации ключевого расследователя Bellingcat Христо Грозева, свидетель — это "близкий родственник" обвиняемого Красикова (он же Вадим Соколов).тот "смог точно опознать" обвиняемого по татуировке на нескольких свадебных фотографиях, обнаруженных украинскими властями у его родственников. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider (признан иноагентом) и Der Spiegel объявили, что Вадим Соколов и сотрудник ФСБ Вадим Красиков — это один и тот же человек. В качестве доказательства упоминалась не только татуировка, .Однако в ходе судебного заседания 29 июля – сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации Вадима Красикова. Свидетель Bellingcat отказался от своих показаний, озвученных ранее в интервью.Однако позднее источник заявил журналистам, что во время дачи показаний в суде соврал из-за опасений за собственную жизнь и боязни «нападения российских спецслужб».Кроме того, в , что в произошедшем может быть замешан глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Российская сторона отрицает причастность своих спецслужб к убийству.Сторона обвинения настаивает, что Красиков выполнял приказ об убийстве, отданный сверху. Федеральный прокурор Николаус Форшнер подчеркнул, что основанием для этого стала "враждебность (жертвы — прим. ред.) к российскому государству".Теперь на основании этих данных 56-летнему Красикову грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Про факт лжи свидетеля под присягой никто не вспоминает. Сам Грозев, также выступавший в качестве свидетеля по данному делу, ранее заявлял, что , чтобы добыть информацию по убийству Хангошвили.Ложные показания свидетеля должны были повлечь за собой серьезное наказание, однако немецкая прокуратура, судя по всему, предпочла закрыть на это глаза.Судебное разбирательство длится 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей. Ожидается, что приговор огласят до конца года.Зелимхан Хангошвили с 2016 года проживал в ФРГ под псевдонимом. российские власти обсуждали с Германией его выдачу по обвинению в терроризме. в силовых структурах, он вербовал в террористы мусульманскую молодежь Панкисского ущелья, выполнял функции регионального координатора в структуре запрещенной международной террористической организации "Имарат Кавказ", а также был причастен к взрывам в московском метро в феврале 2004 года между "Автозаводской" и "Павелецкой". Кроме того, Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане.Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в парке Тиргартен в Берлине. Вышедшего из мечети боевика застрелил из пистолета Glock-26 велосипедист.