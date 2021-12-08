18 ноября правоохранителям поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Мурома, который работал водителем такси. Следком совместно с полицией начали вести розыскные

18 ноября правоохранителям поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Мурома, который работал водителем такси. Следком совместно с полицией начали вести розыскные мероприятия. В начале декабря в Тамбовской и Рязанской областях подозреваемые в исчезновении таксиста были задержаны. По версии следствия, 17 ноября 2021 года двое жителей Нижегородской области в целях поездки в город Касимов Рязанской