Сотрудникам полиции понадобилось менее суток для задержания подозреваемого в тяжком преступлении...

Сегодня в ночное время в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома, расположенного на Шелепихинской набережной, мужчина совершил противоправные действия в отношении девушек, после чего скрылся. В результате нападения одна из пострадавших получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов установили личность и задержали на улице Яблочкова подозреваемого. Им оказался мужчина, 1993 г.р., который изобличен в содеянном и дает признательные показания.В настоящее время задержанного доставили в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве для установления всех обстоятельств.Пресс-служба ГУ МВД России по г. МосквеТелефон: 8 (495) 694-83-66