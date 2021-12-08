Расскажем о серьезном ДТП в Муромском районе. Сегодня там на 62 километре дороги...

Расскажем о серьезном ДТП в Муромском районе. Сегодня там на 62 километре дороги Касимов-Муром-Арзамас столкнулись два автомобиля.Водитель "Ниссан - Альмера" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся Опелем. К счастью никто не погиб. Оба водителя получили травмы, пострадала так же пассажирка Ниссана. В ликвидации последствий принимали участие сотрудники МЧС, им пришлось деблокировать одного из пострадавших.