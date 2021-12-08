Ученикам, их родителям и педагогам инспектор ГИБДД продемонстрировала ролик «Безответственные родители», на примере которого участники мероприятия разобрали ошибки, допускаемые пешеходами и водителями.

Инспектор отдела ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району провела профилактическое мероприятие среди учеников 1-4 классов Бавленской средней общеобразовательной школы. Во встрече, основной темой которой стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди учащихся навыков безопасного поведения на дорогах, приняли участие педагоги и родители школьников.Госавтоинспектор довела до присутствующих информацию о состоянии аварийности на территории района, статистику ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и пассажиров транспортных средств, рассказала о проводимой сотрудниками полиции работе по снижению таких дорожных происшествий.Ученикам, их родителям и педагогам инспектор ГИБДД продемонстрировала ролик «Безответственные родители», на примере которого участники мероприятия разобрали ошибки, допускаемые пешеходами и водителями.После лекции дети и взрослые вышли на главную улицу поселка с самостоятельно подготовленными плакатами, призывающими соблюдать Правила дорожного движения.