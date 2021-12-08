Пожаловаться на сосульки в областном центре можно на горячую линию управления ЖКХ города Владимира....

Пожаловаться на сосульки в областном центре можно на горячую линию управления ЖКХ города Владимира. Из-за перепадов температур, на крышах зданий уже образуются опасная наледь, возможен сход снега с крыш.В мэрии Владимира напоминают, убирать опасные сосульки с крыш обязаны владельцы и арендаторы зданий и сооружений. Нарушение влечет за собой штрафы - для граждан до 3000 рублей, для должностных лиц: до 20 тысяч, для юрлиц: до 50 тысяч рублей.