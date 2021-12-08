Предварительно установлено, что один из злоумышленников звонил пожилым людям на домашний телефон и представлялся местным участковым...

«Сотрудники уголовного розыска из отделов МВД России по районам Фили-Давыдково и Дорогомилово г. Москвы задержали троих жителей столицы. Они подозреваются в серии мошеннических действий в отношении пенсионеров.Предварительно установлено, что один из злоумышленников звонил пожилым людям на домашний телефон и представлялся местным участковым. Незнакомец предупреждал о том, что в районе орудует группа мошенников, и настоятельно просил сообщать ему, если такие ситуации возникнут. Сразу после этого от неизвестных начинали поступать звонки с угрозами и требованиями передать свои сбережения.Испуганные пенсионеры обращались за помощью к человеку, который представлялся полицейским. Тот советовал снять накопления и выполнить все требования злоумышленников якобы для их задержания с поличным. Обманутые люди считали, что помогают полиции, поэтому обналичивали свои банковские счета, упаковывали деньги в пакеты и передавали их аферистам.В настоящее время известно о шести эпизодах противоправной деятельности задержанных. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ. Они объединены в одно производство и расследуются сотрудниками Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов криминальной деятельности и всех ее соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк