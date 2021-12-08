Пристав получил легкий вред здоровью, а водитель-должник отправился на несколько лет в колонию. Муромским городским судом вынесен приговор местному жителю 1987 года рождения. Он признан

Пристав получил легкий вред здоровью, а водитель-должник отправился на несколько лет в колонию. Муромским городским судом вынесен приговор местному жителю 1987 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении сотрудника органов принудительного исполнения РФ, в связи с исполнением решения суда, совершенная с применением