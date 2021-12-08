В 15:20 8 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП...

В 15:20 8 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Муроме, на Меленковском шоссе, 86 км.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщает, что в результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.Фото: https://33.mchs.gov.ru/