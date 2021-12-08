При выборе красной икры следует проверять регион производства и не покупать продукт на развес. Такими советами поделился заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству ..

При выборе красной икры следует проверять регион производства и не покупать продукт на развес. Такими советами поделился заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов.Соколов пояснил, что при покупке икры на развес есть риск получить "кота в мешке". Специалист обратил внимание, что наиболее высоким качеством будет обладать икра, которую перерабатывали в месте добычи, поэтому важно внимательно изучать информацию на упаковке продукта, сообщает "".