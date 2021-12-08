Ранее водители привлекались к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения.

6 декабря текущего года дознавателями ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).Инспекторы ГИБДД Суздальского ОМВД, находившиеся на маршруте патрулирования в районе поселка Боголюбово, в конце ноября остановили автомобиль марки «Ниссан». У 38-летнего водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Предположения полицейских подтвердили результаты проведенного освидетельствования.Аналогичное уголовное дело возбудили в отношении 43-летнего автолюбителя полицейские Собинского ОМВД. В конце ноября экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ», которым управлял 43-летний местный житель, севший за руль в нетрезвом состоянии.В ходе проверок установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что за совершение повторного нарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность. Санкции статьи 264.1 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.Призываем жителей области проявлять активную гражданскую позицию и в случае свидетельства правонарушений незамедлительно сообщать информацию в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65.