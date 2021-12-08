Понтонный мост в Вязниках, соединяющую Заречную зону, восстановлен. Об этом сообщили в МЧС области. Автомобильное сообщение с 16 населенными пунктами, судя по всему, было восстановлено уже к

Понтонный мост в Вязниках, соединяющую Заречную зону, восстановлен. Об этом сообщили в МЧС области. Автомобильное сообщение с 16 населенными пунктами, судя по всему, было восстановлено уже к вечеру 7 декабря. Напомним, из-за подъёма уровня воды в Клязьме и прохождения скоплений льда было принято решение о разведении понтонного моста. Впоследствии мост был соединён и организовано передвижение