Стоит мент на дороге. Хочет подзаработать. Деньги позарез нужны.
И как назло, ни одной машины. Полдня простоял и ничего. Весь
изматерился. Вдруг видит вдалеке - ишак-арба со стариком едет.
Старик ишака медленно тростью погоняет. Ну, думает мент, с него
хоть что-нибудь, но сорву. Указывает, значит, палкой ему на край
дороги и говорит:
- Документы!
Старик ему в ответ:
- Ты что, дурак? Посмотри, ишак да арба! Какие к черту документы?
- Ничего не знаю! Права и техпаспорт! - уперся мент.
Почесал затылок старик, подходит к ишаку сзади и говорит менту:
- Иди сюда.
Поднял старик хвост ишаку и говорит:
- Вот, в бардачке возьми!
еще анекдот!