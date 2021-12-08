Владимирцы сэкономили 18 миллионов рублей, расплачиваясь картами национальной платежной системы...

Владимирцы сэкономили 18 миллионов рублей, расплачиваясь картами национальной платежной системы "Мир" в общественном транспорте. Как платить за проезд на 4 рубля меньше, расскажет Любовь Клюквина."Готовить за проезд" больше не нужно - только достать карту или телефон. На сегодняшний день валидаторами и терминалами в регионе оснащены 850 автобусов и троллейбусов. Такая оплата быстрая, бесконтактная, а значит безопасная, что особенно важно в период пандемии.Зоя Кобзова, кондуктор компании "Владимирпассажиртранс":- Для кондуктора безопаснее безналичный расчет картой. В день картой "Мир" пользуются более 300 человек. Они через терминал и валидатор оплачивают картой.Пользуясь общественным транспортом только для поездок на работу и обратно, владелец национальной карты "Мир" может сэкономить 160 рублей в месяц. "Мелочь, а приятно", - говорят пассажиры. В мэрии заверили, что готовы поддерживать подобные акции и впредь.Надежда и Сергей:- Конечно, хотим, чтобы продлилась, девушка.- Нам удобно, мы - пенсионеры. Вот сейчас ездили по делам в Доброе. Вот карточкой расплатились, сэкономили 4 рубля и оттуда 4. 8 рублей сэкономили! А если с мужем едем - это вообще красота.Скидку 4 рубля получают владельцы карты "Мир" любых банков. С ней путешествие на автобусе обходится владимирцам в 20 рублей, на троллейбусе - в 19.Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир":- Мы видим, что жители и гости Владимирской области с момента старта акции оценили всю выгоду предложения платежной системы «Мир». Оплачивая проезд национальными картами, пассажиры городского транспорта в регионе сэкономили около 18 млн рублей.Транспортная акция продлится до Нового года. Успейте воспользоваться!Любовь Клюквина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".