Эксперты Народного фронта во Владимирской области добились ремонта единственной дороги, ведущей в...

Эксперты Народного фронта во Владимирской области добились ремонта единственной дороги, ведущей в населенные пункты Нестерково, Палашкино, Чистуха и поселок Мирный. Теперь несколько тысяч местных жителей смогут комфортно добираться до работы и соцучреждений.На разбитую дорогу в Народный фронт пожаловались обеспокоенные жители сразу нескольких населенных пунктов, сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.«Через наши села проходит дорога, по которой жители добираются на работу, в медучреждения города Владимира, а также возят детей в учреждения дополнительного образования. Кроме того, ей пользуются экстренные службы – скорая помощь, пожарная охрана, полиция, газоснабжение и другие. Просим помочь нам с ремонтом разбитой дороги», - значилось в сообщении.Ближе к осени общественники проехали по указанной дороге, протяженность которой около 14 км, и оценили ее состояние.«Однозначно будем добиваться приведения полотна в нормативное состояние. Мы видим, что практически через каждые 100-150 метров есть огромные ямы, ухабы колдобины», - прокомментировал состояние дороги активист регионального отделения Народного фронта во Владимирской области Игорь Шубников.После инспекции эксперты Народного фронта рекомендовали Управлению автомобильных дорог администрации Владимирской области обратить внимание на данный участок и привести его в нормативное состояние. В ведомстве с замечаниями согласились, но сослались на работу в условиях лимитированного выделения денежных средств. Однако до конца года обещали пустить сэкономленные на торгах деньги на данный участок и обещание выполнили.«Залатали всю дорогу до всех населенных пунктов. Ямы заливали жидким асфальтом. Работы провели до наступления морозов. Как долго продержится дорожное покрытие, сказать сложно. Сейчас дорога в нормальном состоянии. Посмотрим, что будет весной», - сказал эксперт регионального отделения Народного фронта Александр Глущук.Фото пресс-службы Владимирского регионального отделения ОНФ