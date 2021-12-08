По информации метеорологов, снегопад стал мощнейшим за последние 70 лет.
Коммунальные службы Владимира продолжают устранять последствия двухдневной метели. По информации метеорологов, снегопад стал мощнейшим за последние 70 лет.
В ночь со вторника на среду на борьбу со стихией были мобилизованы 36 единиц техники. Машины разгребали дороги, тротуары, остановки и обрабатывали поверхности противогололёдными реагентами.
Утром 8 декабря уборку снежных завалов продолжила 51 спецмашина и 62 рабочих «Центра управления городскими дорогами».
Колонны КДМ проводят патрульную снегоочистку дорог и рассыпают пескосоляную смесь. Продолжается уборка сугробов на подходах к социальным объектам и вывоз снега.
Протяжённость расчищаемых территорий составляет более 650 километров. Бригады коммунальщиков работают в круглосуточном режиме.
Мэрия Владимира вновь обращает внимание жителей, что работа станет качественнее и быстрее, если вдоль проезжей части не будет неправильно припаркованных машин.