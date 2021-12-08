По информации метеорологов, снегопад стал мощнейшим за последние 70 лет.

Коммунальные службы Владимира продолжают устранять последствия двухдневной метели. По информации метеорологов, снегопад стал мощнейшим за последние 70 лет.В ночь со вторника на среду на борьбу со стихией были мобилизованы 36 единиц техники. Машины разгребали дороги, тротуары, остановки и обрабатывали поверхности противогололёдными реагентами.Утром 8 декабря уборку снежных завалов продолжила 51 спецмашина и 62 рабочих «Центра управления городскими дорогами».Колонны КДМ проводят патрульную снегоочистку дорог и рассыпают пескосоляную смесь. Продолжается уборка сугробов на подходах к социальным объектам и вывоз снега.Протяжённость расчищаемых территорий составляет более 650 километров. Бригады коммунальщиков работают в круглосуточном режиме.Мэрия Владимира вновь обращает внимание жителей, что работа станет качественнее и быстрее, если вдоль проезжей части не будет неправильно припаркованных машин.