Подрядчик просрочил исполнение обязательств.

Во Владимире подрядчик сорвал сроки поставки пианино в Детскую школу искусств №6 имени В.А. Солодухина. По нацпроекту учреждение закупило у ООО «СДК Аккорд» музыкальный инструмент за 1,1 млн рублей.В ходе проверки выяснилось, что контракт с компанией был заключён в июне. До 31 августа фирма должна была привезти пианино в ДШИ, но не выполнила свои обязательства.Поставщику внесено представление. Нарушения устранены. Двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.