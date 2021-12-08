Два нижегородца зарезали его по пути в Касимов.

Во Владимирской области установили человека, который причастен к убийству таксиста. Правоохранительные органы задержали 25-ти и 33-летнего нижегородцев.18 ноября в СУСК поступило сообщение об исчезновении муромского таксиста.По версии следствия, 17 ноября двое жителей Нижегородской области в целях поездки в Касимов вызвали такси. За ними приехал 54-летний муромлянин.«В какое-то время мужчины захотели угнать автомобиль. Они потребовали остановить машину около лесополосы одного из населенных пунктов Рязанской области. Один из обвиняемых вывел водителя в лес, привязал к дереву и нанёс не менее 16 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе Следкома.После убийства преступники скрылись. Оперативники установили злоумышленников и задержали подозреваемых в Тамбовской и Рязанской областях.Следователь предъявил 33-летнему нижегородцу обвинение по статьям «убийство» и «неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору». Его 25-летнему подельнику грозит наказание лишь по второй статье.Оба признали свою вину. Сейчас они находятся в СИЗО.Расследование уголовного дела продолжается.