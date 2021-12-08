Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 74 919 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 декабря выявлено 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 67 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 37 - в Ковровском, 32 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Александровском районах. По 16 инфицированных прибавилось в Кольчугинском и Суздальском, 15 - в Петушинском, 13 - в Киржачском, 9 - в Юрьев-Польском районах. По 8 диагнозов ковид поставили в Вязниковском и Меленковском, 7 - в Камешковском, 6 - в Судогодском, 5 - в Селивановском, 3 - в Собинском, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 74 919 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 443 случая во Владимире, 8629 - в Гусь-Хрустальном районе, 8319 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.