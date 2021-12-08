Во время пандемии медикам катастрофически не хватает служебного транспорта. Им на помощь приходят...

Во время пандемии медикам катастрофически не хватает служебного транспорта. Им на помощь приходят волонтеры и местные депутаты. Все подробности у Александра Сыпченко.Этой помощи в Городской больнице №2 города Владимира действительно ждали. Высокие показатели заболеваемости по ковиду и сезонный рост простудных заболеваний сильно усугубили ситуацию с медицинским транспортом. Машин попросту не хватает. Депутат владимирского горсовета Андрей Степанов решил продемонстрировать на личном примере , как можно помочь медикам и отдал под нужды горбольницы свою белую "Ладу".Андрей Степанов, депутат Совета народных депутатов города Владимира ("Единая Россия"):- Если есть потребность у поликлинике, мы в любой момент выделяем транспорт и они пользуются до того момента пока их водители не выздоровеют или их машины будут в исправном состоянии.Оперативность - один из ключевых факторов в работе любого медучреждения, говорит главврач Городской больницы №2 Михаил Суханов.Михаил Суханов, главный врач Городской больницы №2 г. Владимира:- Дополнительные машины нужны, во первых потому что мы используем их для того чтобы активно доставлять врачей к пациентам, соответственно это выезды, вот поэтому без машин невозможно. Это и транспортная доступность, это и быстрота оказания помощи.Автоволонтёры с начала пандемии возят медиков по вызовам. Благодаря им участковые терапевты за смену успевают помочь многим нуждающимсяАнастасия Воронцова, фельдшер поликлиники №1 г. Коврова:- Не хватает иногда автомобилей, потому что водители то на больничном то в отпуске и нуждаемся в волонтерской помощи, почаще бы приезжали к нам и помогали чем можете.В Коврове волонтеры Единой России доставляют медиков до прививочных пунктов, для того чтобы ускорить процесс вакцинации от ковида и сделать его более удобным.Эльвира Зубова, исполнительный секретарь ковровского отделения партии "Единая Россия":- Эта помощь нужна, медикам времени не хватает особенно на передвижение и чтобы сократить это время и объехать больше больных, предоставить больше помощи, мы предоставляем нашу помощь.В нашей области сейчас работают тысячи волонтеров "Единой России" ежедневно они помогают медикам -развозят врачей на смену и обратно, доставляют продуктовые наборы, лекарства, товары первой необходимости одиноким и маломобильным гражданам. Творить добро сейчас, во время пандемии, жизненно необходимо.Александр Сыпченко, Александр Голубев. "Вести-Владимир"