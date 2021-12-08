6 декабря текущего года дознавателями ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело...

6 декабря текущего года дознавателями ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Владимира. Его обвинили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Инспекторы ГИБДД Суздальского ОМВД, находившиеся на маршруте патрулирования в районе поселка Боголюбово, в конце ноября остановили автомобиль марки «Ниссан». У 38-летнего водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Предположения полицейских подтвердили результаты проведенного освидетельствования.Аналогичное уголовное дело возбудили в отношении 43-летнего автолюбителя полицейские Собинского ОМВД. В конце ноября экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ», которым управлял 43-летний местный житель, севший за руль в нетрезвом состоянии.В ходе проверок установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Фото: https://pixabay.com/ru/