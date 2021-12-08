Пошли на снижение? Cуточный прирост по заболевшим КОВИДом – 300 человек. На шесть меньше, чем накануне. За последние дни это существенная разница, да ещё на спаде. Всего лабораторно

Пошли на снижение? Cуточный прирост по заболевшим КОВИДом – 300 человек. На шесть меньше, чем накануне. За последние дни это существенная разница, да ещё на спаде. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 74 919. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (67 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 63. Всего с начала