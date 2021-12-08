СМИ продолжит свое существование.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев передумал закрывать «Призыв». Однако многие сотрудники покинут сетевое издание. Об этом рассказали коллеги из «Зебра ТВ».В ноябре генеральный директор ООО «Призыв» Анна Кочеляева объявила, что сайт продолжит своё существование. При этом если в октябре творческая часть коллектива составляла 10 человек, то сейчас уже трое редакторов уволились из СМИ. После Нового года и вовсе останутся главный редактор и два обозревателя.Ранее сообщалось, что владелец вовсе закрыть редакцию. Причины не уточнялись.Напомним, что новостной портал «Призыв» стал продолжением одноимённой газеты со столетней историей. Она перестала выпускаться 26 июля 2017 года.