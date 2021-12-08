Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 8 декабря, встретился с главой Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Они обсудили развитие межпарламентских отношений и сотрудничество двух стран в экономике, образовании, культуре и других сферах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 8 декабря, встретился с главой Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Они обсудили развитие межпарламентских отношений и сотрудничество двух стран в экономике, образовании, культуре и других сферах.Володин заявил, что президенты России и ЦАР постоянно ведут диалог – так же следует поступать парламентариям. "Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств", – сказал председатель ГД.Спикер напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет третий международный форум "Развитие парламентаризма". Запланирована конференция "Россия-Африка". Володин пригласил главу Нацсобрания ЦАР принять участие в мероприятии.Межпарламентский диалог – один из приоритетов в работе Госдумы, подчеркнул спикер. Он предложил коллеге подумать о новых форматах взаимодействия законодательных органов двух стран.Володин указал на необходимость сотрудничества ЦАР с российским деловым сообществом. Также он заявил о важности изучения русского языка в республике.Председатель Нацсобрания ЦАР выступил за развитие отношений с Россией в разных сферах и отметил роль нашей страны и ее президента в стабилизации ситуации в республике. "Только РФ и Президент России Владимир Путин выслушали ЦАР в тяжелые для страны моменты", – сказал он.Международное сотрудничество является одним из приоритетов Госдумы седьмого и восьмого созывов. Большое внимание российские парламентарии уделяют диалогу с коллегами из стран Африки.В ноябре Вячеслав Володин с главой сената Египта Абдельвахабом Абдерразеком. Они обсудили межпарламентское сотрудничество и взаимодействие двух стран в гуманитарной и социальной сферах.