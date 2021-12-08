Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано. Такое мнение высказал главный ..

Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано. Такое мнение высказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.«Основной проблемой для развития робоэдвайзинга как продукта является отсутствие полной информации у робота по портфелю клиента. Она может быть решена со временем, с развитием API и баз данных, а также систем защиты клиентской информации, когда можно будет реализовать такой функционал, чтобы у робота собиралась вся информация об активах клиента: о депозитах, банковских счетах, инвестициях, в том числе альтернативных - в недвижимость, в доли в бизнесе. Тогда робот сможет конкурировать с человеком системно в вопросах инвестиционного консультирования. Но на такое развитие продукта уйдут годы, это не перспектива ближайших пяти лет», - отметил Владимир Потапов.Также новое поколение инвесторов будет более подготовлено ментально к работе с робоэдвайзерами, считает он.«Мы, мое поколение миллениалов, не сможем полностью довериться роботу. Но поколение тех, кому сегодня 20 лет, оно уже к этому будет готово. Они открыты к таким вещам, как OpenID и цифровое государство. Пока же робоэдвайзинг развивается, но это все-таки автоматизированная система, которая предлагает решения в области инвестирования, а не комплексного управления сбережениями. И люди в доверительном управлении, инвестиционном консультировании очень востребованы. Так, у нас из 25 стратегий робота-советника лишь одна предполагает управление инвестициями искусственным интеллектом, остальные выверяются людьми», - отметил Владимир Потапов.При этом отмечается высокий спрос на робота-советника: за год количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции, подключивших сервис увеличилось в 4 раза – до 70 тыс. человек к настоящему моменту. Робот предлагает пройти опрос, определяет риск-профиль клиента, подбирает подходящий ему портфель и затем регулярно дает рекомендации по управлению им – проведению ребалансировок. Примерно половина клиентов, по статистике ВТБ Капитал Инвестиции, выполняют рекомендации робота в первый же день.Объем активов в стратегиях робота-советника с начала года вырос в 2,3 раза и превысил 37 млрд рублей к настоящему моменту. Всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня более 4,2 трлн руб. клиентских средств.