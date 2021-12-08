В своем письме пожилая женщина отмечает неравнодушие и своевременную помощь сотрудника полиции.

На имя временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Вязниковскому району майора полиции Евгения Шемелкина поступило письмо от жительницы города Вязники с выражением благодарности участковому уполномоченному полиции лейтенанту полиции Денису Кулагину.Автор письма пояснила, что благодаря оперативности и просто неравнодушному отношению полицейского она смогла попасть к себе в квартиру. Выйдя «на минутку» на лестничную площадку, пожилая женщина поняла, что забыла взять ключи, а дверь квартиры захлопнулась. Взволнованная жительница набрала номер полиции. На адрес прибыл участковый Денис Кулагин, который, в свою очередь, связался с работником коммунальной службы. Пенсионерка попала домой.«Благодарю его за неравнодушие, доброту и внимание к пожилым людям, за его помощь», – написала жительница Вязников.