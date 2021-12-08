Поножовщина произошла в пьяном угаре.

В Меленках 59-летний местный житель зарезал подругу за ревность к другой женщине. Следующие восемь лет жизни он проведёт в колонии.С 30 июня по 1 июля мужчина находился в запое. Вместе с ним лудила и его благоверная. В какой-то момент сожитель отказался идти за спиртным. Она высказала своё недовольство и приревновала к другой даме.«Из-за личной неприязни он ударил знакомую кухонным ножом в ногу. Злоумышленник попал в бедренную артерию. Пострадавшая скончалась от кровопотери», - уточнили подробности случившегося во Владимирской областной прокуратуре.После убийства душегуб вышел на улицу и несколько часов ходил по городу. Вернувшись домой, преступник вытащил тело из квартиры в подъезд, а потом на улицу и оставил труп во дворе возле сараев.Гособвинитель потребовал 8 лет колонии строгого режима. Суд согласился.Приговор в законную силу пока не вступил.